Sonderschau "Monet bis van Gogh" in Bremer Kunsthalle

In der Bremer Kunsthalle startet am 7. Oktober die Sonderschau "Geburtstagsgäste. Monet bis van Gogh". Damit feiert der Trägerverein der Kunsthalle sein 200-jähriges Bestehen. Unter den rund 70 ausgestellten Werken sind unter anderem Arbeiten von Vincent van Gogh, Claude Monet sowie Henri de Toulouse-Lautrec. Neben Werken aus der eigenen Sammlung präsentiert die Kunsthalle herausragende Leihgaben aus wichtigen deutschen Museen und außerdem aus New York, Washington, Amsterdam und Budapest. Die Meisterwerke sind bis zum 18. Februar 2024 zu sehen