Stand: 02.01.2020 06:46 Uhr - NDR 1 Radio MV

Sondermarke zu Barlachs 150. Geburtstag

Die Ernst-Barlach-Stiftung in Güstrow leitet das Jubiläumsjahr aus Anlass des 150. Geburtstages des Bildhauers und Dramatikers ein. Im Museum am Heidberg ist heute eine Sonderbriefmarke erhältlich.

Porträt Ernst Barlach - Visionär des 20. Jahrhunderts Still, ernst und meditativ sind die Skulpturen von Ernst Barlach. Noch immer hinterlassen sie beim Betrachter einen tiefen Eindruck. Vor 150 Jahren wurde der Bildhauer in Wedel geboren. mehr

Monatliche Sonderpostkarte geplant

Der 1870 geborene Barlach zählt zu den bedeutendsten Künstlern der Moderne. Die Sonderbriefmarke ihm zu Ehren im Wert von 2,70 Euro ist zusammen mit einem Sonderpoststempel erhältlich. Geplant ist auch die monatliche Herausgabe einer Sonderpostkarte zu Barlach, gestaltet von verschiedenen Künstlern aus der Region.

Mehr als 2.000 Barlach-Briefe erhalten

Ernst Barlach, der von 1910 bis zu seinem Tod 1938 am Heidberg in Güstrow gewohnt und gearbeitet hat, war selbst ein eifriger Briefschreiber. Mehr als 2.000 seiner Korrespondenzen an Freunde und Bekannte sind erhalten. Ein Teil von ihnen wird vom 29. Februar bis zum 1. Juni in einer Sonderausstellung im Barlach-Museum Güstrow gezeigt. Höhepunkt des von Sonder-Ausstellungen, Vorträgen, Lesungen und Konzerten begleiteten Barlach-Jahres in Güstrow ist das Jubiläumswochenende vom 14. Bis zum 16. August.

Weitere Informationen 32:40 NDR 1 Radio MV Kunstkaten: Ernst Barlach zum 150. Geburtstag NDR 1 Radio MV "Zu jeder Kunst gehören zwei", hat der große Bildhauer Ernst Barlach einmal gesagt: "Einer der sie macht und einer der sie braucht." Wie zeitgemäß ist das Werk Barlachs heute? Audio (32:40 min) Kunst und Kultur in Güstrow erleben Ob Barlachstadt oder Residenzstadt - Güstrow steht für bekannte Künstler und Herrscher. Höhepunkte der sehenswerten Altstadt sind das Renaissance-Schloss und das Rathaus. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 02.01.2020 | 07:00 Uhr