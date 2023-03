Stand: 02.03.2023 14:53 Uhr Sommerliche Musiktage Hitzacker stellen Mozart in den Mittelpunkt

Die Sommerlichen Musiktage Hitzacker stehen vom 29. Juli bis 6. August unter dem Motto "Hi. Mozart". Das "Hi" stehe auch für Hitzacker, wo in einer Sommerwoche nicht nur Mozart, sondern auch gewagte Programme und viele neue Musiken gezeigt werden, wie Intendant Oliver Wille am Donnerstag sagte. Zur Eröffnung des Festivals am 29. Juli entdecken zehn junge Künstler und Künstlerinnen der Quartett-Akademie und des Weirduos gemeinsam mit Wille Mozarts Klangwelt neu, wollen Musik bis hin zu Pop und Avantgarde in Mozarts Werke hineinmischen. Schauspieler Ulrich Noethen kontrastiert das Programm mit Texten von Thomas Bernhard. | Sendebezug: | 02.03.2023 14:30 | NDR Kultur