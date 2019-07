Stand: 29.07.2019 15:33 Uhr

So war das erste Wochenende in Hitzacker

Die Sommerlichen Musiktage Hitzacker 2019 stehen unter dem Motto "grenzenlos". Das zielt einerseits auf den 30. Jahrestag der Maueröffnung und auf die Lage des Festivalortes nahe der Elbe als ehemaligem Grenzfluss. Andererseits ist das Ganze aber auch grundsätzlicher zu verstehen: Kunst verträgt keine Grenzen. Das sagt Intendant Oliver Wille und hat deshalb Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die in seinen Augen Grenzen überwinden, Menschen verbinden und neue Räume schaffen. Ludwig Hartmann aus der NDR Kultur Musikredaktion hat das erste Festival-Wochenende intensiv verfolgt.

Herr Hartmann, die Sommerlichen Musiktage stehen dieses Jahr unter dem Motto "grenzenlos". Auf welche Weise setzt Intendant Oliver Wille das um?

Ludwig Hartmann: Indem er Künstler eingeladen hat, die dafür stehen, dass sie Grenzen immer wieder zu überwinden suchen - und das auch sehr erfolgreich. Gidon Kremer ist da so eine Art Prototyp. Er hat immer wieder Unbekanntes hervorgebracht, neue Komponisten gefördert und etwa das überragende Kammermusikfest Lockenhaus gegründet.

Es sind dieses Jahr viele Musikerinnen und Musiker aus dem Osten dabei, auch aus dem Baltikum. Am Sonnabend gab es einen hochspannenden Abend zur Eröffnung mit kaukasischer und armenischer Musik. Einer der Künstler spielte zum Beispiel eine Duduk, ein Holzblasinstrument, was bei uns kaum jemand kennt. Und so gibt es in Hitzacker dieses Jahr ganz vieles, was Augen öffnen und den eigenen Horizont grenzenlos erweitern kann, wenn man sich darauf einlässt.

Oliver Weller selbst ist Geiger im Kuss Quartett, das beim Eröffnungskonzert gespielt hat. Sarah Maria Sun, die auch bei uns zu Gast in der Sendung Klassik à la carte war, hat gesungen. Was war das für ein Konzert?

Hartmann: Es war ein fulminanter Auftakt. Ein super aufgelegtes Kuss Quartett hat Aribert Reimann, also sehr moderne Musik gespielt. Reimann war auch vor Ort und wurde gefeiert, von einem sehr interessierten und auch kenntnisreichen Publikum. Und es gab Arnold Schönbergs Streichquartett Nr. 2 fis-Moll - da ist jeweils auch Gesang dabei, und damit wurde schon ein Zeichen gesetzt. Zum Auftakt sang Sarah Maria Sun solo, auch ein Stück von Reimann. Das war eine Überraschung, die nicht im Programm stand, und so war man gleich eingestimmt für das, was noch folgte. Es ging dann weiter mit Steven Isserlis, einem überragenden Cellisten, der Stücke von György Kurtág, Thomas Adès und Robert Schumann darbrachte - also Sachen, die kaum spielbar sind. Das Publikum in Hitzacker muss schon viel aushalten, aber es ist extrem spannend, wenn man wirklich zuhört, auch bei der Musik von Komponisten, die wahrscheinlich viele noch niemals gehört haben.

Das Festival läuft noch bis zum kommenden Wochenende. Haben Sie noch einen Programmtipp für uns?

Hartmann: Am Dienstag dreht sich alles rund um das DDR-Lied. Da gibt es richtig etwas zu erleben, oder, wie Oliver Wille es sagt, zu diskutieren und um sich zu ärgern. Das sind Lieder, die bei einigen wahrscheinlich wonnige Gefühle hochkommen lassen, während andere den Würgereiz kriegen. Nichtsdestotrotz: Hochinteressant, so etwas einmal in den Mittelpunkt zu stellen. Wer hat diese Lieder schon präsent? Zumindest Menschen mit westlicher Biografie kaum.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Matinee | 29.07.2019 | 11:20 Uhr