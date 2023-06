Stand: 19.06.2023 15:28 Uhr Slipknot ohne Shawn Crahan in Hamburg

Die US-amerikanische Metal-Band Slipknot spielt auf ihrer Europatour am Dienstag in Hamburg. Shawn Crahan, das letzte aktive Gründungsmitglied, der Band wird in der Barclays Arena allerdings nicht auftreten. "Aufgrund des medizinischen Zustands meiner Frau musste ich unglücklicherweise nach Hause zurückkehren", schrieb Crahan in einer Mitteilung. Die Frau des Musikers leidet an Morbus Crohn. Schon zum Tourauftakt hatte Crahan deshalb einige Konzerte verpasst. Auch bei den unmittelbar danach anstehenden Slipknot-Konzerten in Berlin und München wird Crahan nicht mit von der Partie sein. | Sendebezug: | 19.06.2023 16:30 | NDR Kultur