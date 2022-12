Stand: 22.12.2022 13:45 Uhr Skulpturenausstellung "Leid und Unrecht" in Schleswig

In Schleswig ist ab sofort die Ausstellung der Preisträger*innen des Kunstwettbewerbs "Skulptur Leid und Unrecht" im Landesförderzentrum Hören und Kommunikation zu sehen. Die Skulpturen sollen an das Schicksal der Kinder und Jugendlichen erinnern, die in der Zeit von 1949 bis 1975 in Einrichtungen der Behindertenhilfe, der Kinder- und Jugendpsychiatrie oder der damaligen Jugendfürsorge Leid und Unrecht erfahren haben, wie das Sozialministerium in Kiel mitteilte. Den ersten Platz belegte Susan Walke für ihren Entwurf der Skulptur "Leid und Unrecht 2020". | 22.12.2022 13:40 | NDR Kultur