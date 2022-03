#SkipPutinTalkToTheRussians: Trojanow über die Aufklärungsaktion Stand: 07.03.2022 16:59 Uhr Ilija Trojanow ruft auf Facebook Russisch sprechende Menschen dazu auf, sich aufklärend an die russische Bevölkerung zu richten. Der Aufruf ist überschrieben mit #SkipPutinTalkToTheRussians.

Herr Trojanow. Ihre Facebook-Aktion ist noch jung. Was bezwecken Sie mit dieser Aktion?

Ilija Trojanow: Das ist nicht meine Aktion, sondern es ist genau umgekehrt: Es ist eine Aktion von kritischen russischen Autorinnen und Autoren, inklusive sehr berühmten wie Ljudmila Ulitzkaja oder der Nobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch. Diese Aktion wurde europaweit in vielen verschiedenen Sprachen publiziert und von einigen bekannten westeuropäischen und globalen Autor*innen unterstützt. Wir wissen inzwischen, dass die kritische Öffentlichkeit in Russland fast völlig zerstört ist und müssen uns Gedanken darüber machen, wie man eine Gegenöffentlichkeit mit begrenzten Mitteln schaffen kann. Die Idee dieser russischen Kolleg*innen ist: Wenn jeder auf der Welt, der ein bisschen Russisch kann, sich an die Leute über die sozialen Medien und übers Telefon wendet, mit denen dieser Mensch Kontakt hat, und ihnen Informationen schickt und darüber aufklärt, was im Moment passiert, dann ist das so etwas wie eine bewahrte Gegenöffentlichkeit.

Der Aufruf zur Aufklärung in Richtung russische Bürgerinnen und Bürger könnte überheblich rüberkommen: Wir, der Westen, erklären euch Russen die Sachlage. Warum glauben Sie, dass wir so etwas wie Aufklärungsarbeit betreiben sollen? Ist das von russischer Seite überhaupt gewünscht?

Trojanow: Aufklärung und Information sind niemals überheblich - das können sie gar nicht sein. Das wäre nur so, wenn man glaubt, dass Propaganda wichtiger ist als Wahrheit. Wenn man an das Konzept von Wahrheit glaubt und daran festhalten will, muss man dankbar um jede Information sein, die man bekommt. Es braucht selbstverständlich auch jede Form von Meinungsvielfalt, die man nur kriegen kann. In Zeiten von Krieg - das wissen wir - verhärten sich die Positionen. Auf beiden Seiten übernimmt irgendwann einmal Propaganda das Ruder des Diskursiven. Und es ist unglaublich wichtig, dass man alle möglichen Formen des Austausches aufrechterhält.

Sie sprechen vom Austausch, vom Dialog. Trotzdem wird ganz stark eingefordert, dass wir uns solidarisch verhalten. Es scheint in diesen Tagen nicht möglich, sich nicht zu positionieren. Was bringen Haltungsbekenntnisse ganz konkret? Warum werden sie so vehement eingefordert?

Trojanow: Sich zu positionieren heißt nicht, der Propaganda der einen oder anderen Seite zu folgen. Als Schriftsteller und Schriftstellerinnen ist es unsere Aufgabe, eine Metaebene zu gewährleisten. Im Moment gibt es von Teilen der ukrainischen Öffentlichkeit zum Beispiel den Aufruf, keine russischen Bücher mehr zu kaufen und verschiedene Schreiben von Literaturfestivals aus der Ukraine, die sagen, dass man keinen russischen Gegenwartsautor oder -autorin zu Wort kommen lassen darf. An solchen Positionen, die emotional natürlich verständlich sind, merkt man die Gefahr, dass man im Krieg meint, gezwungen zu sein, Propaganda der aggressiven Gegenseite mit einer eigenen nationalistischen Gegenpropaganda zu neutralisieren.

Ich glaube, das ist kontraproduktiv. Wir sind Unterstützer der Ukraine und natürlich sind alle möglichen Formen von Solidarität neben der Unterstützung von Flüchtlingen und der militärischen Unterstützung gut und wichtig. Aber diese Unterstützung darf nicht dazu führen, dass wir nur noch einen nationalistischen und militärisch überhöhten Gegendiskurs zulassen. Das wäre fatal, weil das irgendwann negativ in unsere Gesellschaft hineinwirken wird. Das wollen wir mit Sicherheit nicht.

Wer sich nicht positioniert, wird als wankelmütig bezeichnet - oder schlimmer: Ihm wird eine Putin-freundliche Haltung unterstellt. Am Sonntag hat der Dirigent Tugan Sokhiev sowohl seinen Chefposten am Opernhaus in Toulouse gekündigt als auch am Moskauer Bolschoi-Theater. Der Grund: Er sollte sich zum russischen Überfall auf die Ukraine positionieren, sich quasi zwischen zwei Kulturen entscheiden. Ist Sokhiev also ein Opfer einer Stornierungskultur?

Trojanow: Sokhiev ist Ossete. Insofern könnte man jetzt einen extrem unschönen Dialog darüber beginnen, ob Osseten überhaupt Russen sind - und da sind wir schon beim Thema: Wenn man beginnt, nur noch in schwarz und weiß zu denken, dann heißt das, dass es nur noch "die Russen" und "die Ukrainer" gibt. Dieses Problem hatten wir schon im Jugoslawienkrieg. Ich nenne ein Beispiel: In dem Haus meines hoch geschätzten Kollegen Dževad Karahasan in Sarajevo gab es keine einzige Familie, die in die neuen Kategorien von Bosniern, Serben und Kroaten zugeordnet werden konnte. Es waren alles gemischte Familien. So ist es jetzt auch in vielen Familien in Russland und in der Ukraine. Es hat sich in Jugoslawien als fatal erwiesen, dass die verschiedenen Kriegsparteien gefordert haben, dass man sich bekennt. Die Möglichkeit, dass das "Ich" ein vielfältiges ist, dass man kulturell vielfältig geformt ist, ist ein Opfer dieser kriegerischen Einseitigkeit. Ich glaube, dass es eine sehr wichtige Position ist, zu sagen, dass man in Kriegszeiten auch verteidigen muss.

Das Gespräch führte Andrea Schwyzer.

