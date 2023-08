Stand: 09.08.2023 16:06 Uhr Singer-Songwriter Rodriguez gestorben

Der US-amerikanische Singer-Songwriter Sixto Diaz Rodriguez starb am Dienstag im Alter von 81 Jahren. Das wurde heute auf seinem offiziellen Instagram-Account bekannt gegeben. Rodriguez war in den 1970er-Jahren vor allem in Südafrika, Botswana, Australien und Neuseeland erfolgreich. In Nordamerika und Europa war er vor allem durch den Oscar-prämierten Film "Searching for Sugar Man" des schwedischen Dokumentarfilmers Malik Bendjelloul aus dem Jahr 2012 bekannt. | Sendebezug: | 09.08.2023 16:00 | NDR Kultur