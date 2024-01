Stand: 11.01.2024 16:57 Uhr Simone Young dirigiert "Ring" bei den Bayreuther Festspielen

Die Australierin Simone Young dirigiert in diesem Jahr den "Ring der Nibelungen" bei den Bayreuther Festspielen. Die Dirigentin war zehn Jahre lang Intendantin der Hamburgischen Staatsoper sowie Generalmusikdirektorin (2005-2015). Lange Jahre unterrichtete sie zudem in der Hansestadt an der Hochschule für Musik und Theater. Bei den Bayreuther Festspielen werden dieses Jahr zum ersten Mal mehr Dirigentinnen als Dirigenten im Einsatz sein. Drei Frauen und zwei Männer konnten für die Arbeit am Pult gewonnen werden, wie die Pressestelle der Festspiele am Donnerstag mitteilte. | Sendebezug: 11.01.2024 16:40 | NDR Kultur