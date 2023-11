Stand: 22.11.2023 14:40 Uhr Silberschatz auf Rügen mit rund 6000 Münzen entdeckt

Ein spektakulärer Silberschatz aus dem 11. Jahrhundert mit rund 6.000 Münzen ist von Archäologen bei Lancken-Granitz auf Rügen entdeckt und geborgen worden. Das Silbergewicht belaufe sich auf 6,7 Kilogramm, sagte Landesarchäologe Detlef Jantzen bei der Vorstellung des Fundes im Depot in Schwerin. Es handele sich um den größten in der jüngeren Geschichte in Mecklenburg-Vorpommern gefundenen Silberschatz. Er war ersten Erkenntnissen zufolge in einem Tongefäß in der Erde vergraben worden. Warum, sei noch unklar. | Sendebezug: 22.11.2023 15:50 | NDR Kultur