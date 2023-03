Stand: 18.03.2023 08:52 Uhr Sigur Rós kündigt Konzert in Hamburg und neues Album an

Die isländische Rockband Sigur Rós kommt am 18. Juni für ein Konzert in die Elbphilharmonie. Gleichzeitig kündigte die Post-Rock-Band ihr erstes Album seit zehn Jahren an. Auf ihrer Orchestral-Tour wird die Band vom Worldless Music Orchestra und dem London Contemporary Orchestra begleitet. Einige neue Songs des angekündigten Albums wollen sie bereits live präsentieren. In Europa finden insgesamt vier Konzerte statt. Neben Hamburg treten die Isländer noch in London, Amsterdam und Paris auf.

