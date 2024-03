Stand: 08.03.2024 13:30 Uhr Sieben Museen in Niedersachsen erhalten Gütesiegel

Sieben Museen haben das Gütesiegel des Museumsverbands für Niedersachsen und Bremen erhalten. Zu den geehrten Einrichtungen gehören neben dem Nordwestdeutschen Museum für Industriekultur in Delmenhorst auch das Museumsquartier in Osnabrück, das Kinotechnik-Museum in Löningen, das Ostfriesische Teemuseum in Norden und das Heinrich-Vogeler-Museum in Worpswede. Außerdem wurden das Höhlenerlebniszentrum der Iberger Tropfsteinhöhle in Bad Grund sowie das Bormann-Museum Celle und das Residenzmuseum im Celler Schloss ausgezeichnet. | Sendebezug: | 08.03.2024 13:30 | NDR Kultur