Sie brachte die Stille zum Klingen: Komponistin Sofia Gubaidulina ist tot Stand: 13.03.2025 14:06 Uhr Die russisch-tatarische Komponistin Sofia Gubaidulina ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Die vergangenen 30 Jahren lebte sie in Deutschland im Exil in Appen (Kreis Pinneberg).

Der russisch-orthodoxe Glauben und die Stille prägten die Musik der tatarischen Komponistin. Eine wesentliche Quelle für ihre Klänge war das Improvisieren. Dabei hat sie mit Instrumenten wie dem Aquaphon oder der Sitar faszinierend seltsame Klangzaubereien in die Musik gebracht. Im tartarischen Tschistopol wurde Sofia Gubaidulina am 24. Oktober 1931 geboren: in eine Kultur, in der das Miteinander schweigen ein Akt der Höflichkeit ist. Ihr Vater war Landvermesser. Als Kind hat sie ihn oft schweigend begleitet. "Das ganze Leben brauche ich diese Erfahrung, die Stille zu hören", sagte sie einmal im Gespräch mit NDR Kultur. "Einsamkeit und Stille ist für mich nötig. Ohne die Natur ist es unmöglich diese Konzentration des Geistes zu bekommen."

Internationaler Durchbruch mit "Offertorium" und Gidon Kremer

Sofia Gubaidulina verbrachte ihre Kindheit in Kasan, Russlands Tor nach Asien und hörte dort die Musik unterschiedlichster Volksgruppen. Schon 1966 brachte sie mit ihren bisweilen melancholisch-exotischen Klangwelten neue Klangfarben in das westliche Musikleben. Mit ihrem ersten Violinkonzert "Offertorium", dass sie dem Geiger Gidon Kremer widmete, kam für sie 1986 der internationale Durchbruch".

Komponieren: "Ein religiöser Akt"

Komponieren, erklärte, Sofia Gubaidulina sei für sie stets ein religiöser Akt. Zahlreiche ihrer Werke, weisen auf religiöse Ursprünge hin. "Idealfigur ist für mich Johann Sebastian Bach: intuitive, feurige Entwicklung und strenge und fantastisch konzipierte strukturelle Arbeit aus dieser Reibung."

Berühmte Interpreten baten sie, ihnen Werke zu schreiben. So entstanden unter anderem ein Violinkonzert für die Geigerin Anne-Sophie Mutter, "Der Sonnengesang des Franz von Assisi" für den Cellisten Mstislaw Rostropowitsch und ein "Konzert für Flöte, Streicher und Schlagzeug" für den Flötisten Emmanuel Pahud.

