Stand: 28.10.2019 17:37 Uhr

"Shakespeare in Love" feiert Premiere in Altona von Daniel Kaiser

Mit Jubel und stehenden Ovationen hat das Publikum im Altonaer Theater in Hamburg die Premiere des Stücks "Shakespeare in Love" gefeiert. Die Theaterversion des bekannten Hollywood-Films erzählt, wie der unglücklich verliebte William Shakespeare auf seine weltbekannten Stücke gekommen ist.

Sie fechten, sie prügeln sich, sie rappen und singen. So viel Action war selten im Altonaer Theater. Die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler bringen Shakespeares Geschichte im Shakespeare-Stil auf die Bühne - nämlich als derbes, dralles und manchmal deftiges Volkstheater.

Szenen aus "Shakespeare in Love"









Shakespeare mit Schreiblockade

Der junge William Shakespeare (David Nádvornik) hat eine Schreiblockade. Eine Komödie mit dem Titel "Romeo und Ethel, die Piratenbraut" gehört noch zu seinen besseren Ideen. Erst als er sich in Viola de Lesseps (Lisa Josephine Ahorn) verliebt, sprudeln die Einfälle. Shakespeare kniet auf dem Boden über den Manuskripten und schreibt wie im Rausch mit seinem Federkiel die Verse auf, die ihm durch den Kopf rauschen. Die Schauspieler rufen die Sätze aus dem Off. Eine tolle Szene!

Bühnenbild besteht aus Vorhang und Podest

Das Ganze findet ohne großes Bühnenbild statt. Da sind ein Vorhang und ein Podest - fertig ist die Theaterbühne auf der Theaterbühne. Mithilfe von Musik werden Stimmungen und Situationen erschaffen. Die Schauspieler betätigen sich als Gitarristen, Drummer und Trompeter. Herrlich, wie aus der altenglischen Schenke so eine Disco wird, wie Williams und Violas leidenschaftlicher Liebesmarathon von groovigen Sounds in Etappen unterteilt wird und wie Pedro Reichert in die Abschiedsszene eine Moll-Variation von "Country Roads" leiert. Die Musik ist meistens cool, nur manchmal erinnert der eindimensionale Keyboard-Teppich von der Wertigkeit her an eine Nebenveranstaltung des Kirchentages.

Besonders phantasievolle Kostüme

Dafür sind die Kostüme von Yvonne Marcour und Sabine Kohlstedt besonders phantasievoll. Man sieht kurze Pluderhosen und Strumpfhosen in allen Formen und Mustern - mit Glamour und Glitzer. Elton John trifft die "Tribute von Panem" - und das dann noch mit einer Prise Robin Hood. "Shakespeare in Love" als Blick in die Theaterwelt von damals ist vor allem ein Männer-Stück. Weil Frauen im alten England keine Schauspielerinnen sein durften, schlüpften Herren auch in Frauenrollen.

Junger und dynamischer Abend

Timing- und Pointen-König an diesem Abend ist Ole Schloßhauer als Königin Elisabeth. Herausragend und mit einem Leuchten wie auf großen Staatstheater-Bühnen spielt Joseph Reichelt unter anderem den Dichter Marlow, der Shakespeare seine guten Ideen einflüstert. Weil Williams Liebe scheitert, wird aus seiner Romeo-Komödie schließlich auch eine Tragödie. Franz-Joseph Dieken inszeniert einen betont jungen, dynamischen und manchmal etwas zu aufgedrehten Abend, der am Ende dann aber doch glaubhaft erzählt, wie nah die Literatur am Leben ist.

"Shakespeare in Love" feiert Premiere in Altona Premiere in Hamburg: Die Theaterversion des bekannten Hollywood-Films "Shakespeare in Love" hat das Publikum im Altonaer Theater mit Jubel und stehenden Ovationen gewürdigt. Kartenverkauf: Tageskasse:

Montag bis Freitag 10.00 bis 19.00 Uhr

Mittwoch 10.00 bis 18.00 Uhr

Samstag 14.00 bis 19.00 Uhr

Tel. (040) 39 90 58 70

tickets@altonaer-theater.de In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 28.10.2019 | 19:00 Uhr