Stand: 23.10.2022 14:21 Uhr Serhij Zhadan hat den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten

In seiner auf Deutsch gehaltenen Dankesrede betonte der ukrainische Schriftsteller, Übersetzer und Musiker den Wert der Sprache in Kriegszeiten. "Die Stimme gibt der Wahrheit eine Chance", sagte der 48-jährige. Geboren wurde Serhij Zhadan in Starobilsk im Gebiet Luhansk. Er studierte in Charkiw und prägt seit den 1990er-Jahren die Kulturszene Charkiws. In den letzten Jahren hat er sich für soziale und kulturelle Hilfsprojekte in der Ostukraine engagiert.

| Sendebezug: | 23.10.2022 14:20 | NDR Kultur