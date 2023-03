Stand: 10.03.2023 16:44 Uhr Sensationeller Münzfund wird erstmals öffentlich gezeigt

Der sensationelle Münzfund von einem Acker bei Filsum in Ostfriesland ist demnächst erstmals in der Öffentlichkeit zu sehen. Dazu gibt es eine Ausstellung, die nach Angaben der Ostfriesischen Landschaft am 17. März in der Volksbank von Uplengen-Remels eröffnet wird. Nach monatelanger Suche hatten ehrenamtliche Sondengänger im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit der Ostfriesischen Landschaft den rund 1.800 Jahre alten Münzhort aufgespürt und ausgegraben. Das Besondere an dem Fund ist, dass die Stelle bereits über 150 Jahre aus der Literatur bekannt, aber wieder in Vergessenheit geraten war. | Sendebezug: | 10.03.2023 14:30 | NDR Kultur