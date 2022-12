Stand: 16.12.2022 17:24 Uhr Selenskyj und das ukrainische Volk erhalten Karlspreis 2023

Der Internationale Karlspreis 2023 geht an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und das ukrainische Volk. Das teilten die Stadt Aachen und das Karlspreisdirektorium am Freitagnachmittag mit. Der jährlich in Aachen verliehene Preis gilt als eine der bedeutendsten europäischen Ehrungen. Die Auszeichnung wird seit 1950 an Persönlichkeiten und Institutionen vergeben, die sich um die Einigung Europas verdient gemacht haben. Namensgeber ist Kaiser Karl der Große. Er gilt als erster Einiger Europas und wählte Ende des achten Jahrhunderts Aachen zu seiner Lieblingspfalz. In diesem Jahr erhielten die belarussischen Bürgerrechtlerinnen Swetlana Tichanowskaja, Maria Kolesnikowa und Veronika Zepkalo den Karlspreis. | 16.12.2022 16:20 | NDR Kultur