Selbstbestimmtes Sterben: Kein Recht auf Suizid-Mittel Stand: 02.02.2022 16:55 Uhr Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat entschieden, dass schwerkranke Menschen kein Recht auf den Erhalt des Betäubungsmittels Natrium-Pentobarbital zur Selbsttötung haben. Ein Gespräch mit dem Rechtswissenschaftler Gunnar Duttge. Beitrag anhören 7 Min

2020 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass jeder Mensch ein Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben hat. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn verweigert aber den Kauf des Betäubungsmittels Natrium-Pentobarbital. Dagegen haben drei schwerkranke Menschen geklagt. Heute hat das Oberverwaltungsgericht in Münster den Fall verhandelt.

Herr Duttge, das Oberverwaltungsgericht lehnt die Klage ab. Warum? War das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil nicht eindeutig für selbstbestimmtes Sterben?

Gunnar Duttge: Das Bundesverfassungsgericht hat in der Tat das Recht auf selbstbestimmtes Sterben unmissverständlich anerkannt, aber zugleich darauf hingewiesen, dass auch der Lebensschutz ein Belang von allgemeinem gesellschaftlichen Interesse ist. Man hat den Ball an den Gesetzgeber weiter verwiesen, ein Konzept zu entwerfen, wie einerseits ein rechtssicherer Zugang zum selbstbestimmten Sterben eröffnet werden kann, andererseits aber auch die allgemeinen Interessen gewahrt werden können, die insbesondere darin bestehen, dass man in besonderer Weise sicherstellt, dass es auch eine reflektierte, wohlerwogene, definitive Entscheidung des Einzelnen ist. Die Problematik besteht im Augenblick darin, dass wir eine solche gesetzliche Grundlage nicht haben. Der Anspruch, dass das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gleichsam das tödliche Präparat aushändigt, sodass es sich der Einzelne selbst verabreichen kann, ist eine in vielerlei Hinsicht suboptimale Verfahrensweise.

Weitere Informationen Urteil: Kein Recht auf Medikament zur Selbsttötung Drei Personen, die Zugang zu einem tödlichen Medikament erhalten wollten, sind vor Gericht gescheitert. mehr

Im Fall dieser drei Klagenden ist ganz klar, dass sie unheilbar krank sind und dem Lebensende entgegengehen. Woher kommt dann das Recht zu sagen, dass sie leben müssen?

Duttge: Es geht ja nicht darum, den Einzelnen das Weiterleben-Müssen aufzuoktroyieren. Es geht eher um eine Art von prophylaktischer Kontrolle, sicher zu gehen, dass auch wirklich ein freiverantwortlicher Wunsch dahinter steckt. Man kann schlecht von Freiheit sprechen, wenn es an der Fähigkeit fehlt, sich freiheitlich zu einer Situation zu verhalten. Wenn wir jemanden an der Brücke sehen, der sich gerade hinunter zu stürzen versucht, würden wir doch erst einmal Kraft unserer Fürsorge auch ihn abhalten wollen. Das alles vor dem Hintergrund, dass wir uns nicht sicher sein können, ob das wirklich ein definitiver Entschluss war oder vielleicht nur ein sogenannter Appellsuizid. Wir müssen uns an den Einsichten der Medizin orientieren, insbesondere der Psychiatrie, die davon ausgeht, dass die weitaus größte Mehrheit der Suizidentschlüsse nicht freiverantwortlich ist.

Die allermeisten Medizinerinnen und Mediziner verweigern weiterhin das Verschreiben solcher todbringenden Medikamente. Welche Rechtsgrundlage muss geschaffen werden, damit sich das ändert?

Duttge: Es hat sich schon ein bisschen insofern geändert, als beim letzten Deutschen Ärztetag im Mai vergangenen Jahres die Empfehlung in der Musterberufsordnung, Ärzte dürften keine tödlichen Mittel bereitstellen, zurückgezogen wurde. Insofern gibt es keine bundesweite "abschreckende" Empfehlung mehr. In den einzelnen Regionen haben die Landesärztekammern das im Vorfeld ja ohnehin schon unterschiedlich gehandhabt. Die Haltung der deutschen Ärzteschaft ist: Das ist nach wie vor nicht unser Metier und gehört nicht zu unseren gewöhnlichen Aufgaben, aber wir enthalten uns einer Wertung, wenn einzelne unter uns in bestimmten Konfliktszenarien selbst zu der Einsicht kommen, dass das der einzige Weg sein könnte. Insofern hat sich schon ein bisschen was verändert und ich glaube, dass die Landesärztekammern gerade dabei sind, das überwiegend auch zu vollziehen: entweder das Verbot zu streichen, dann ist die standesrechtliche Lage völlig offen, oder aber zumindest eine weichere Formulierung zu verwenden: im Regelfall nicht, aber im Einzelfall schon. Es ist also keine originäre ärztliche Aufgabe.

Wenn das in Zukunft anders gesehen würde - und das wäre dann der Fall, wenn der Gesetzgeber die Ärzteschaft unmittelbar in die Pflicht nehmen würde -, dann hätte ich große Bedenken. Wir sind ja heute schon in einer Situation, in der wir schon einen sehr weit gespannten Anwendungsbereich von Medizin und ärztlichem Tun haben - Stichwort Ökonomisierung, Schönheitschirurgie. Wenn in Zukunft auch Beliebigkeit in diesem Kontext herrschen sollte, dann sind wir immer mehr auf dem Weg zu einer Art von Dienstleistungsmedizin: Jeder bekommt das, was die Ärzte im Schränkchen haben. Und ob das wirklich wünschenswert ist, das wage ich zu bezweifeln.

VIDEO: Selbstbestimmt sterben: Ein langer Kampf geht weiter (4 Min)

Sie sind auch Mitherausgeber der Vierteljahresschrift "Leben und Tod". Worum geht es in dieser Zeitschrift?

Duttge: Diese Zeitschrift ist vor etwas mehr als zehn Jahren gegründet worden. Die Idee war, ein schwieriges, aber gesellschaftlich hoch relevantes Thema wie Sterben, in einer ganz anderen Weise darzustellen, fern von Fachartikeln, auf eine sehr lebenszugewandte Weise, mit dem Ziel insbesondere Informationen zu präsentieren, die Hoffnung geben, die Menschen Unterstützung anbieten können. Und generell natürlich mit dem aufklärenden Impetus: Was passiert da eigentlich? Was kann Palliativmedizin? Was sind Hospize überhaupt? Das geschieht auf eine sehr lebenszugewandte, anschauliche und lebenspraktische Art und Weise, mit vielen Geschichten und durch entsprechende Bebilderung.

Das Gespräch führte Jürgen Deppe.

Weitere Informationen Sterbehilfe - was ist das eigentlich genau? Wie unterscheidet sich aktive von passiver Sterbehilfe? Und was ist in Deutschland erlaubt? Ein Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 02.02.2022 | 18:00 Uhr