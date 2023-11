Stand: 27.11.2023 15:00 Uhr Scorpions geben Konzert am 13. September 2024 in Hamburg

Die Scorpions wollen 2024 mehrfach in Deutschland auftreten. Am 31. August geben die Rockmusiker ein Konzert beim (bereits ausverkauften) Wacken Open Air 2024. Danach folgen nach Angaben der offiziellen Website fünf weitere Konzerte in Deutschland. Auftakt ist am 11. September 2024 in Nürnberg. Danach folgt Hamburg am 13. September in der Barclaycard Arena, dann Leipzig am 15., Köln am 18. und Frankfurt/Main am 20. September. "Wir werden unseren Fans in Deutschland unsere brandneue Show präsentieren, wir feiern 40 Jahre 'Love at First Sting', so Frontmann Klaus Meine laut der "Deutschen Presse Agentur" im November. Die Scorpions haben 2023 im Rahmen ihrer Welttournee auch mehrere Konzerte in Deutschland gespielt.