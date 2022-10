Stand: 25.10.2022 13:30 Uhr Schwitters-Preisträger Rodney Graham ist tot

Der kanadische Künstler Rodney Graham ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf seine Galerie. Graham nahm im Jahr 1992 mit seinen Werken an der documenta IX. in Kassel teil. 2006 erhielt er den Kurt Schwitters-Preis der Niedersächsischen Sparkassenstiftung. In diesem Zusammenhang widmete ihm das Sprengel Museum eine Ausstellung. 2010 zeigte die Hamburger Kunsthalle die Schau "Rodney Graham. Through the Forest".