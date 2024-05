Stand: 17.05.2024 08:20 Uhr Schwimmende Erdkugel will zur Eröffnung nicht leuchten

Mit einer schwimmenden, von innen leuchtenden Erdkugel hätten die Kunstfestspiele Herrenhausen in Hannover beginnen sollen - aber die Erleuchtung ist ausgeblieben. Zur Eröffnung am Donnerstagabend hätten Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay, Kunstfestspielintendant Ingo Metzmacher und Kulturdezernentin Eva Bender die Illumination des Erdballs mit einem roten Knopf in Gang setzen sollen, es sei aber nichts passiert, berichtete die "Hannoversche Allgemeine Zeitung". Mit einem Scheinwerfer sei die Installation "Floating Earth" des britischen Künstlers Luke Jerram dann von außen beleuchtet worden. Bis zum 2. Juni sind insgesamt 28 künstlerische Produktionen mit Konzerten, Tanz und Theater, Zirkus, Performances und Installationen geplant. | Sendebezug: 17.05.2024 18:20 | NDR Kultur