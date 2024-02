Stand: 24.02.2024 14:02 Uhr Schwesig und Pianist Levit bei Konzert gegen Antisemitismus

Mit Musik und Literatur gegen Judenhass: Am Samstag haben Pianist Igor Levit und weitere Künstler mit einem Konzert unter dem Titel "Gegen das Schweigen. Gegen Antisemitismus" in Neubrandenburg ein Zeichen gegen Antisemitismus gesetzt. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte die Veranstaltung in der Neubrandenburger Konzertkirche zuvor eröffnet. "Wir schweigen nicht zu Antisemitismus. Wir lassen nicht zu, dass Menschen jüdischen Glaubens angegriffen werden", so Schwesig. | Sendebezug: | 24.02.2024 14:00 | NDR Kultur