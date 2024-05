Stand: 19.05.2024 11:30 Uhr Schwesig eröffnet 47. Internationalen Museumstag in Stavenhagen

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat am Pfingstsonntag im Schloss Stavenhagen den 47. Internationalen Museumstag eröffnet. Museen seien Orte des Lernens und der Begegnung und müssten mit Freude entdeckt werden, sagte sie. Als Bundesratspräsidentin übernimmt Schwesig traditionsgemäß die Schirmherrschaft für den Museumstag und eröffnet ihn in ihrem Bundesland. Museen seien Orte, an denen Vergangenheit die Gegenwart treffe, so die SPD-Politikerin. In MV wird anlässlich seines 250. Geburtstags in diesem Jahr Caspar David Friedrich besonders gefeiert. | Sendebezug: | 19.05.2024 11:30 | NDR Kultur