Stand: 19.04.2024 14:02 Uhr Schweriner Burggarten erhält Viktoria-Statue

Der Burggarten des Schweriner Schlosses erhält wieder eine sitzende, kranzwerfende Siegesgöttin Viktoria des Bildhauers Christian Daniel Rauch (1777-1857). Der Verein der Freunde des Schweriner Schlosses will die wiederhergestellte Plastik am kommenden Donnerstag offiziell an Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD) übergeben, wie der Verein am Freitag mitteilte. Der Bronze-Neuguss, eine Kopie der lebensgroßen Viktoria aus dem Park Sanssouci in Potsdam, sei weiß-marmoriert angestrichen, wiege etwa 400 Kilogramm und habe etwa 100.000 Euro gekostet. | Sendebezug: 19.04.2024 16:00 | NDR Kultur