Stand: 25.05.2022 16:42 Uhr Schwerin ändert zentrale Inhalte seiner Unesco-Welterbe-Bewerbung

Die Stadt Schwerin hat bei ihrer Bewerbung um Aufnahme ins Unesco-Welterbe in letzter Minute zentrale Inhalte geändert. Die jahrelang verfolgte Idee einer "Kulturlandschaft des romantischen Historismus" wurde bei der Überarbeitung des Bewerbungsdossiers jetzt verworfen, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte. Stattdessen werde nun der Fokus auf ein gewachsenes Residenzensemble mit Bauten aus dem 18., 19. und frühen 20. Jahrhundert gelegt. Die Entscheidung über die Aufnahme des Residenzensembles in die Weltkulturerbeliste soll im Sommer 2024 fallen. Auf der Unesco-Liste stehen bislang aus Mecklenburg-Vorpommern die Hansestädte Wismar und Stralsund.