Stand: 20.12.2023 12:07 Uhr Schweizer Pianist plant 182 Konzerte am schwebenden Flügel

Der Schweizer Pianist Alain Roche will 182 Klavierkonzerte in München geben: und zwar hängend in zehn Metern Höhe. Am Mittwoch gab er einen ersten Vorgeschmack im Werksviertel, wo ein neuer Konzertsaal entstehen soll. Bis zum 20. April 2024 will Roche am hängenden Flügel jeden Morgen vor Sonnenaufgang ein Konzert spielen. Für das Projekt wurden 40 Mikrofone in Bayern verteilt - auf der Zugspitze, in der Teufelshöhle Pottenstein, unter Baumrinden, im Wasser, im Eis und auf Bäumen. Die Geräusche des Erwachens der Natur sollen in die Klavierkonzerte eingespielt werden. Das Projekt ist dem künftigen Konzertsaal gewidmet. | Sendebezug: | 20.12.2023 14:20 | NDR Kultur