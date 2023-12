Stand: 16.12.2023 17:40 Uhr Schutzschicht bei Rembrandts "Die Nachtwache" entdeckt

Der Maler Rembrandt hat bei seinem Meisterwerk „Die Nachtwache“ eine bislang unbekannte Imprägnierungsschicht auf Bleibasis aufgetragen, um die Haltbarkeit des Gemäldes zu verbessern. Forscher haben nun unter Einsatz modernster Technik diese Neuigkeit herausgefunden, teilte das Rijksmuseum in Amsterdam mit, wo das berühmteste Werk des holländischen Meisters Rembrandt van Rijn hängt. Die bleihaltige Imprägnierung wurde unter der Grundierung entdeckt. Um das Vorhandensein der Bleischicht zu bestätigen, wurde eine Lackprobe am DESY in Hamburg-Bahrenfeld untersucht. | Sendebezug: | 16.12.2023 17:40 | NDR Kultur