Schulstart: "Habe keinen einzigen Schüler ohne Maske gesehen" Stand: 20.04.2022 17:54 Uhr Der Schulstart in Niedersachsen bringt viel Neues mit sich. Es gilt, immer mehr ukrainische Kinder und Jugendliche in den Schulalltag zu integrieren. Außerdem ist die Maskenpflicht in den Schulen aufgehoben. Beitrag anhören 9 Min

Ein Gespräch mit Jens Peter, Schulleiter am Gymnasium Winsen (Luhe).

Herr Peter, wie verlief der erste Schulvormittag ohne Maskenpflicht?

Jens Peter: Der erste Schultag verlief sehr hektisch, aber das hatte nichts mit der Maskenpflicht zu tun. Ich hatte, genau wie es der Kultusminister sich gewünscht hatte, zum Beginn des Unterrichts alle Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte in einer Mail gebeten, die Maske freiwillig weiter zu tragen. Und zumindest heute habe ich nicht einen einzigen Schüler oder Schülerin ohne Maske gesehen.

Da waren sie wahrscheinlich ganz schön stolz auf dieses eigenverantwortliche Handeln, oder?

Peter: "Stolz" ist nicht der richtige Ausdruck, aber ich freue mich über die Vernunft, die es bei den meisten zu geben scheint.

Ich finde, Sie haben gerade keinen leichten Job: Die Maskenpflicht an Schulen ist von ganz oben aufgehoben. Fast ein bisschen hilflos wirkt es da, wenn der Kultusminister eines Bundeslandes wie Niedersachsen darum bittet, weiterhin in Schulen aus Gründen des Infektionsschutzes Maske zu tragen. Während an Universitäten in Niedersachsen die Maskenpflicht nach wie vor gilt. Klare Vorgaben sind was anderes, oder?

Peter: Die Vorgabe ist ja klar - nur leider nicht in unserem Sinne. Wir - also alle Schulleitungen, mit denen ich gesprochen habe - hätten uns gewünscht, dass es eine klare Regelung gibt. Denn das hat vorher sehr gut funktioniert. Wir wissen alle, dass gerade FFP2-Masken eine der effektivsten und am einfachsten umzusetzenden Schutzmöglichkeiten sind, und hätten uns daher gewünscht, dass es so weitergeht. Jetzt ist das Problem an die Schulen delegiert und im Ernstfall müssten wir mit Schülerinnen, Schülern und Eltern diskutieren und hätten keine Handhabe. Aber wir hoffen weiterhin, dass es auf der Basis der Vernunft möglich sein wird, zumindest die Masken zu tragen.

Eine andere Herausforderung, mit der Sie als Schulleiter gerade umgehen müssen, ist es, geflüchtete ukrainische Kinder und Jugendliche in den Schulalltag aufzunehmen. Wie machen Sie das konkret an Ihrer Schule?

Peter: Das stimmt. Dieses Thema hat uns auch in den beiden Wochen vor den Osterferien schon sehr auf Trab gehalten und ist auch heute das Problem, das uns am meisten beschäftigt und das wir unbedingt lösen wollen. Wir als Gymnasium nehmen alle Schülerinnen und Schüler auf - ganz egal von welcher Schule in der Ukraine sie kommen -, die altersmäßig ungefähr in die Jahrgänge fünf bis elf passen. Dass man ukrainische Flüchtlinge, die in der Regel nicht über Deutschkenntnisse verfügen, nicht in einem Abiturjahrgang aufnehmen kann, erklärt sich von selbst. In den anderen Jahrgängen nehmen wir sie auf, vor allen Dingen mit dem Ziel, ein bisschen erste Hilfe zu leisten und den geflüchteten Schülerinnen und Schülern eine Tagesstruktur zu geben, jemanden, der ihnen zuhört, und vor allen Dingen Sozialkontakte mit Gleichaltrigen. Am Montag werden wir mit Sprachkursen beginnen: Deutsch als Zweitsprache. Diese Kurse werden wir jahresübergreifend einrichten.

Haben Sie dafür genügend Kapazitäten, denn die der Lehrer stehen ja schon seit längerem fest?

Peter: Da sprechen Sie ein großes Problem an. Natürlich haben wir die nicht Kapazitäten, insbesondere weil auch bei uns etliche Lehrkräfte ausgefallen sind. Wir sind eine große Schule, aber trotzdem haben wir viele Ausfälle, insbesondere dadurch, dass es ein Beschäftigungsverbot für schwangere Lehrkräfte gibt, die uns fehlen. Aber es ist uns schon fast gelungen, eine ukrainische Lehrkraft zu gewinnen, die helfen wird. Den übrigen Teil decken unsere deutschen Lehrkräfte auf freiwilliger Basis ab. Das heißt, wir nehmen da einen Kredit für die Zukunft auf.

Stichwort Sprache: Sie sind selbst auch Russisch-Lehrer und es gibt auch Russisch-Unterricht an Ihrer Schule. Die Kinder in der Ukraine sprechen teilweise Ukrainisch, teilweise Russisch. Wie läuft das dann?

Peter: Das ist ein sehr heikles Thema. Eigentlich sprechen alle Ukrainer fließend Russisch, manche sprechen sogar besser Russisch als Ukrainisch. Das liegt daran, dass Russisch dort seit Jahrzehnten Amtssprache ist und auch Unterrichtssprache in den meisten Schulen. In diesem Fall ist es ein glücklicher Zufall, dass es mir ermöglicht, Aufnahmegespräche mit den Schülerinnen, Schülern und ihren Eltern in russischer Sprache zu führen. Das Glück hat man nicht an jeder Schule, und das hilft uns sehr bei der Organisation der ersten Tage. Wir hoffen natürlich auch, dass unser Russisch-Unterricht trotz der politischen Turbulenzen weitergehen wird.

Haben Sie auch russischstämmige Kinder an der Schule? Müssen die eventuell vor Anfeindungen geschützt werden?

Peter: Wir haben etliche deutsche Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe, die zum Teil einen Migrationshintergrund haben. Seit vielen Jahrzehnten sieht der Russisch-Unterricht an deutschen, insbesondere an niedersächsischen Schulen so aus, dass dort Schülerinnen und Schüler ganz ohne Vorkenntnisse sitzen, es gibt aber auch welche, bei denen zu Hause mehr Russisch als Deutsch gesprochen wird, und es gibt Schülerinnen und Schüler, die Russisch sprechen, aber nicht schreiben können. Deshalb sind Russisch-Lehrkräfte diejenigen, die seit vielen Jahren einen gigantischen Spagat hinlegen müssen und eine Binnendifferenzierung zwischen verschiedenen Vorkenntnisstufen erzielen müssen, die durchaus nicht einfach ist. Wir sind das gewöhnt und bekommen das ganz gut hin.

Konfliktpotential kann ich dort noch nicht erkennen. Das sind Einzelfälle und die meisten sind ja hier, weil sie aus gutem Grund Belarus oder Russland verlassen haben.

Viele Kinder und Jugendliche in Deutschland können sich kaum vorstellen, wie sich Krieg anfühlt. Prallen da nicht zwei Welten aufeinander? Denn für ukrainische Kinder ist der Krieg bitterste Realität.

Peter: Das ist tatsächlich ein großes Problem. Die geflüchteten Schülerinnen und Schüler bei uns haben ganz unterschiedliche Dinge erlebt. Eine Schülerin hat zum Beispiel miterlebt, wie ihre Stadt zerbombt und wie ihre Mitschüler und Lehrkräfte getötet wurden. Sie wurde von ihren Eltern alleine in den Zug nach Deutschland gesetzt, kam in Hamburg an und wurde nur durch Zufall von einer Gastfamilie aufgenommen. In der ersten Unterrichtswoche war sie auch noch Corona-positiv und musste in Isolation. Ich glaube, mehr Probleme zur gleichen Zeit kann man sich kaum vorstellen.

Einen pauschalen Fall gibt es gar nicht. Aber wir sehen es durchaus auch als Lerngewinn für unsere deutschen Schülerinnen und Schüler, dass sie hier damit konfrontiert werden, wie hart das Leben und die Bedingungen an anderer Stelle sein können - nicht nur auf anderen Kontinenten, sondern inzwischen sogar mitten in Europa.

Das Interview führte Eva Schramm.

