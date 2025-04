Stand: 02.04.2025 14:11 Uhr Schülerteam aus Rinteln gewinnt inklusiven Kurzfilm-Wettbewerb

Das Filmteam des Gymnasiums Ernestinum in Rinteln hat den Hauptpreis des inklusiven Kurzfilmwettbewerbs "ganz schön anders" gewonnen. Die Schülerinnen und Schüler dürfen sich damit über eine Reise nach Berlin und den Besuch des Filmparks Babelsberg freuen, wie die Organisatoren am Mittwoch in Hannover mitteilten. Rang zwei belegte die Graf Friedrich Schule in Diepholz, Platz drei ging an das Team der Pestalozzischule aus Hannover. Den Sonderpreis der Jury gewann ein Filmteam des Schiller-Gymnasiums Hameln für einen Western. | Sendebezug: 02.04.2025 13:40 | NDR 1 Niedersachsen