Stand: 25.11.2022 10:14 Uhr Schriftstellerin Yasmina Reza erhält Prix de l'Académie de Berlin

Die französische Schriftstellerin Yasmina Reza wird in diesem Jahr mit dem Prix de l'Académie de Berlin geehrt. Die Theaterautorin ("Der Gott des Gemetzels", "Drei Mal Leben") begeistere "mit ihren bitterbösen Theaterstücken voller Witz und Eleganz" Menschen in Frankreich, Deutschland und weiteren Ländern, teilte die Akademie mit. Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert. Er werde an Menschen, Institutionen oder Projekte verliehen, die zur Vertiefung der Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich beitragen.

| Sendebezug: | 25.11.2022 07:30 | NDR Kultur