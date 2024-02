Stand: 14.02.2024 16:36 Uhr Schriftstellerin Mina Hava erhält Alfred Döblin-Medaille 2024

Die Schriftstellerin Mina Hava aus Zürich erhält in diesem Jahr die Alfred Döblin-Medaille. Ausgezeichnet werde die 1998 geborene Autorin für ihren "meisterlichen" Debütroman "Für Seka" und ihre bisherigen literarischen Arbeiten, teilte die Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz mit. Die öffentliche Preisverleihung findet am 25. April in der Akademie in Mainz statt. Die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung erinnert an den Schriftsteller Alfred Döblin (1878-1957), der die Akademie mitgegründet hatte. | Sendebezug: 14.01.2023 07:45 | NDR Kultur