Stand: 21.02.2023 11:47 Uhr Schriftsteller Maximilian Dorner gestorben

Der Münchner Schriftsteller Maximilian Dorner ist tot. Er starb bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag im Alter von 49 Jahren, bestätigt das Münchner Kulturreferat. Sein Debütroman "Der erste Sommer" wurde 2007 mit dem Bayerischen Kunstförderpreis ausgezeichnet. Ein Jahr zuvor war bei ihm die Krankheit Multiple Sklerose diagnostiziert worden. Er setzt sich in mehreren Büchern mit der Nervenkrankheit auseinander. Das erste erschien 2008: "Mein Dämon ist ein Stubenhocker", in dem er sein Leben mit den beginnenden Behinderungen beschreibt. Außerdem setzte sich Dorner für mehr Barrierefreiheit ein und gründete 2019 das Aktionsbündnis "Wheelchairs for future". Sendebezug: | 21.02.2023 12:00 | NDR Kultur