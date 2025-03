Stand: 01.03.2025 11:08 Uhr Schönste plattdeutsche Ausdrücke: Museum sammelt Vorschläge

Der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern und das Fritz-Reuter-Literaturmuseum in Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sammeln bis Ende März Vorschläge für das "Plattdeutsche Wort des Jahres". Nach Angaben beider Einrichtungen werden das schönste plattdeutsche Wort, die beste neue Wortschöpfung und die schönste Redensart gesucht. Die Vorschläge können noch bis zum 30. März über die Homepage des Literaturmuseumseingereicht werden. Die Sieger werden am 31. März in Stavenhagen veröffentlicht. Der Wettbewerb wurde vor 30 Jahren ins Leben gerufen, um die plattdeutsche Sprache im Mecklenburg-Vorpommern zu fördern und lebendig zu halten. | Sendebezug: 01.03.2025 16:30 | NDR Kultur