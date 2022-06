Stand: 20.06.2022 18:03 Uhr Schönberger Musiksommer in Nordwestmecklenburg ist gestartet

Der Schönberger Musiksommer steht in einer kirchenmusikalischen Tradition: 1847 fing alles mit der Einweihung der Winzer-Orgel in der St. Laurentiuskirche an. Ende der 80er-Jahre gab der damalige Kantor Martin Fehland seiner Konzertreihe dann den heutigen Namen. Die 36. Ausgabe wurde nun mit einem Festgottesdienst eröffnet. Neben der diesjährigen Ausstellung werden die Kammerphilharmonie Hamburg, der Kammerchor der Musikhochschule Lübeck und das Landesjugendorchester Mecklenburg-Vorpommern zu hören sein. Das Abschlusskonzer wird sich dem Andenken Georg Christoph Billers widmen.