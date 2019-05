Stand: 01.05.2019 09:49 Uhr

Schneider neuer Intendant am Anklamer Theater

Die Vorpommersche Landesbühne in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat seit heute einen neuen Intendanten. Martin Schneider löst Wolfgang Bordel nach 36 Jahren ab. Der aus Dresden stammende Schneider kam vor 14 Jahren nach Vorpommern. An der Theaterakademie Vorpommern absolvierte er seine Ausbildung, stand auf der Bühne, führte Regie und leitete bereits die Barther Boddenbühne. Die Landesbühne, die unter anderem für sein Sommertheater "Vineta" bekannt ist, zählt jährlich mehr als 60.000 Besucher und hat rund 100 Mitarbeiter.

Schneider will Theaterbetrieb sichern

Als Intendant wolle er Bewährtes weiterführen, sagte der 35-Jährige. In den vergangenen Jahrzehnten sei die Landesbühne mit ihren Spielstätten in Anklam, Zinnowitz, Heringsdorf, Barth und Wolgast erblüht. Das Theater im ländlichen Vorpommern dauerhaft zu sichern, zähle zu seinen wichtigsten Aufgaben, so Schneider. Der aktuelle Haushalt lasse es nicht zu, gerechte Löhne zu zahlen. Von der Landesregierung erhoffe er sich mehr Unterstützung. Gespräche habe es bereits gegeben.

Lernen, wie man kulturpolitisch Schach spielt

"Die Vorpommersche Landesbühne ist in den letzten 36 Jahren ja ordentlich gewachsen, schon fast zu einem Theaterkonzern. Und dieser muss weiter gepflegt werden, damit er weiter blüht und gedeiht", sagte Schneider NDR 1 Radio MV. Zu diesem Zweck habe er mit seinem Vorgänger Wolfgang Bordel bereits vor einem dreiviertel Jahr eine Büro-WG gegründet, um den Übergang fließend zu gestalten. Dabei habe er von Bordel gelernt, wie man "kulturpolitisch Schach spielt" und wie man ein Ensemble umsorgt. "Ich bin froh, dass ich so viel von ihm lernen durfte."

Bordel schätzt Schneiders "eisernen vorpommerschen Charme"

Bordel, der das Anklamer Theater nach der Wende privatisiert und es in die Vorpommersche Landesbühne umgewandelt hatte, hält von seinem Nachfolger eine Menge - unter anderem den "eisernen vorpommerschen Charme". "Dass er auf die Menschen zugeht und dass er von Theater viel versteht, das konnte ich ja all die Jahre mitverfolgen", so Bordel. Schneider habe zudem Verständnis für das familiäre Verhältnis der Mitarbeiter. "Deswegen glaube ich, dass es eine sehr gute und richtige Entscheidung war", sagte Bordel. Der 68-Jährige bleibt der Landesbühne erhalten. Bordel will sich weiter im Trägerverein des Theaters engagieren und sich der Ausbildung von Schauspielern widmen.

