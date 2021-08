Stand: 15.08.2021 14:20 Uhr Schlosskirche Neustrelitz zeigt Werkschau für Bildhauer Wotruba

In Neustrelitz ist eine umfassende Werkschau des Bildhauers Fritz Wotruba (1907-1975) zu sehen. Der Künstler aus Österreich gehöre zu den wichtigsten Bildhauern des 20. Jahrhunderts in Europa, sagte die Wiener Kunstexpertin Gabriele Stöger-Spevak zur Eröffnung vor rund 100 Gästen in der sanierten Schlosskirche. Unter dem Motto "Menschenbild und Architektur" werden dort etwa 30 Plastiken und Grafiken Wotrubas gezeigt. Sie stammen aus einer Privatsammlung. Die Ausstellung ist bis zum 3. Oktober zu sehen.