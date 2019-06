Stand: 28.06.2019 14:34 Uhr

"Cyrano de Bergerac": Komödie als Trauerspiel von Karin Erichsen

Als romantische Komödie wird "Cyrano de Bergerac" im Programmheft angekündigt, aber romantisch oder gar komisch war dieser Premierenabend im Schweriner Schlosshof nicht. Regisseur Alejandro Quintana setzt bei seiner Inszenierung andere Schwerpunkte. Im Vordergrund stehen die Bitterkeit des Menschen, der nicht der Norm entspricht, der vergebliche Kampf des Außenseiters gegen die Selbstsucht seiner Umwelt und die Grausamkeit des Krieges.

Der Abend beginnt mit einer Theateraufführung, bei der Hamlet gegeben werden soll. Auch Jochen Fahr als Bergeracs Gefährte Le Bret ist bereits in der Arena eingetroffen. Er weiß seinem Begleiter Cyrano zwar wenig über das Stück und seinen längst verstorbenen Autor zu erzählen, dafür kennt er sich mit den Theatergästen bestens aus. Wer aus welchen Gründen zur Hamlet-Vorstellung gekommen ist, wo und auf welcher Seite er oder sie steht, kann Le Bret von vielen Gästen sagen. Auch den wahren Premierenbesuchern im Schlosshof, unter denen Jennifer Sabel als schöne Roxane bald mit Julia Keiling als Zofe Platz nimmt, hält er den Spiegel vor.

Cyrano im Duell mit Hamlet-Darsteller

Die Eitelkeit der Theaterschaffenden selbst bleibt auch nicht unreflektiert, wenn Katrin Heinrich als Schauspieler Montfleury selbstverliebt ins Publikum blinzelt, während es auf der Bühne um die ernste Handlung des Hamlet-Stoffes gehen sollte. Diesem Treiben setzt Martin Brauer als Cyrano de Bergerac ein Ende, indem er zunächst die Vorstellung durch Zwischenrufe stört und schließlich den Hauptdarsteller im Duell besiegt.

Gleiches Outfit wie Depardieu

Schnell wird klar: Mit Quintanas Bergerac ist nicht zu spaßen. Zwar hat Bühnen- und Kostümbildnerin Henrike Engel ihm fast genau das gleiche Outfit verpasst, wie es Gérard Depardieu als Bergerac im Kultfilm der 1990er-Jahre trägt: einen wehenden roten Umhang und einen großen Hut, auf dem bunte Federn wippen. Doch Witz, Charme und Selbstironie lässt der Schweriner Titelheld völlig vermissen. Martin Brauer gibt den Bergerac als einen steifen und verschlossenen Burschen mit grotesk langer (angeklebter) Nase.

Quintanas Bergerac verbittert und ohne Witz

Gegen den Spott, der ihm seit früher Kindheit deswegen entgegen schlägt, hat er sich mit scharfer Rede und ebenso scharfer Klinge gepanzert. Mit aufreizend unangepasster Lebensweise fordert er seinerseits die Menschen seiner Umwelt heraus. Seine maßlose Verbitterung bleibt aber als bestimmendes Element seines Charakters jederzeit spürbar - gleichermaßen im Umgang mit Freund oder Feind. Auch wenn er selbstironisch über sein Äußeres spricht, wirkt das nicht komisch sondern hart.

Bergerac instrumentalisiert einen Kadetten als Briefeschreiber

Auf diese Weise kann er sich seiner großen Liebe, der fröhlichen und schönen Roxane, nicht nähern. Also nutzt Bergerac den gut aussehenden, verliebten Kadetten Christian de Neuvillette (Janis Kuhnt), um Roxane in Briefen mit der Schönheit seines Geistes und mit seiner Poesie zu verzaubern. Das gelingt auch und so entwickelt sich die Inszenierung immer weiter zum Trauerspiel. Denn weder Bergerac noch Neuvillette befriedigt die Situation, in der Roxane des einen Geist und des anderen Körper begehrt.

Neuvillette verliert Liebe und Leben

Nun kommt zusätzlich noch die Brutalität des Krieges mit ins Spiel, in den Bergerac und seine Kompanie, zu der auch Neuvillette gehört, gesendet werden. Bergerac verletzen die Grausamkeiten des Krieges kaum mehr als die Grausamkeiten der zivilen Gesellschaft. Doch der junge Neuvillette verliert sein Leben, nachdem er unmittelbar zuvor auch seine geliebte Roxane verloren hatte. Denn die gestand ihm kurz vor seinem Tod, dass seine Erscheinung ihr nunmehr gleichgültig sei und sie ausschließlich noch seinen - von Bergerac geliehenen - Geist liebe.

(Zu) spätes Erkennen der Liebenden

Für Bergerac kommt dieses Geständnis ebenfalls zu spät. Denn nach dem Tod des Jünglings wagt er nicht mehr, sich Roxane zu offenbaren, die um den falschen Geliebten trauert. Erst Jahre später erkennen sich die Liebenden, da ist Bergerac jedoch bereits von seinen Widersachern durch ein Attentat zur Strecke gebracht.

Mond als Rückzugsort

Von der tiefen Tragik dieser Geschichte kann keine kokette Zofe, keine flotte Soldatenparole ablenken. Im Zentrum des Bühnenbildes ruht ein voller Mond, in Anspielung auf die utopischen und gesellschaftskritischen Texte der historischen Figur Cyrano de Bergerac, einem französischen Schriftsteller des 17. Jahrhunderts. Auf diesen Mond ziehen sich die Darsteller bisweilen zurück, um das Bühnengeschehen für das Publikum zu reflektieren und den Wahnsinn der Handlung stärker zu verdeutlichen. Inwiefern das nötig ist, mag jeder für sich entscheiden.

Eher bedrückt verlassen die Premierengäste nach tosendem Beifall den Schlosshof, mit leichtem Sommertheater hat diese Inszenierung nichts zu tun.

Weitere Informationen Schlossfestspiele starten mit "Anatevka" in den Sommer Die Schlossfestspiele 2019 feiern mit "Anatevka" auf dem Alten Garten Premiere in Schwerin. Bis zum 20. Juli wird das Musical mit Gustav Peter Wöhler in der Rolle des Tevje gezeigt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Kulturjournal | 28.06.2019 | 19:00 Uhr