Schlossfestspiele starten mit "Anatevka" in den Sommer von Axel Seitz

Es sorgte in der 60er-Jahren für Rekorde am Broadway, erlebte seine Deutschlandpremiere 1968 in Hamburg und durfte in der DDR jahrzehntelang nur an der Komischen Oper in Berlin gezeigt werden - das Musical "Anatevka". Bekannt ist es auch unter dem Namen "Der Fiedler auf dem Dach". Bei den Schlossfestspielen in Schwerin erlebt die Geschichte rund um den Milchmann Tevje heute Abend ihre Premiere.

"Ein Fiedler auf dem Dach - klingt verrückt, nicht wahr?" fragt Gustav Peter Wöhler das Publikum auf dem Schweriner Alten Garten - dem zentralen Platz vor dem Schweriner Schloss. Als Gast übernimmt er bei den Schlossfestspielen die Rolle des Tevje. Gemeinsam mit den Dorfbewohnern nimmt der Milchmann die Zuschauer mit ins russische Schtetl Anatevka: "Jeder von uns ist ein Fiedler auf dem Dach. Jeder kratzt auf seiner Geige herum, in der Hoffnung eine hübsche Melodie zu spielen, ohne sich dabei das Genick zu brechen."

Schwerins Operndirektor Toni Burkhardt hat die Geschichte des Milchmanns Tevje und seiner Familie speziell für die Schlossfestspiele inszeniert. "Das ist einfach wunderbar, diesen Platz zu haben, um große Kreise zu bilden und die Gruppen entsprechend darzustellen", freut sich Burkhardt über die breite Bühne. Dadurch könne eine ganze Dorfbevölkerung gut abgebildet werden.

"Die Seele weit genug aufmachen"

Sänger, Tänzer und Schauspieler nehmen die breite Bühne mit den großen weißen Bäumen ein, agieren vor einer Wand mit grauweißen Brettern, die einen Wald symbolisiert. "Wir sind ganz oft auch alleine auf der Bühne, wenn wir Zwiegespräche mit dem lieben Gott haben", sagt Ansgar Schäfer, der neben Gustav Peter Wöhler alternativ die Rolle des Tevje spielt. "Ich glaube, wenn wir nur unsere Seele weit genug aufmachen, dann können die 1200 Zuschauer da schon reinschauen."

Beide Hauptdarsteller betonen, es gebe kein Neid zwischen ihnen. "Dafür mag ich ihn viel zu gerne", sagt Gustav Peter Wöhler. "Wenn ich den Tevje spiele, dann spielt er den Lazar Wolf." Schäfer ergänzt: "Das ist wie in einer guten Fahrstunde, wenn sie hinten drinsitzen und auch mal zuschauen, dann können sie viel sehen."

Die Rolle der Heiratsvermittlerin Jente bringt ein Wiedersehen mit der in Schwerin sehr bekannten Brigitte Peters. "Ich bin so froh, dass wir sie haben als Jente", freut sich auch Toni Burkhardt. "Wie sie diese Figur annimmt ist phänomenal."

Anatevka - eine musikalische Herausforderung

Die musikalische Leitung liegt in der Verantwortung von Michael Ellis Ingram, Kapellmeister der Staatskapelle. Der Amerikaner sagt, er liebe Musicals und bei Anatevka die besondere musikalische Herausforderung. "Die meisten Nummern sind im Klezmer-Stil", schildert Ingram. "Das ist nicht unbedingt das, was man als Orchestermusiker täglich spielt."

Und selbstverständlich warten bestimmt alle Zuschauer auf das bekannteste Lied aus dem Musical Anatevka: "Wenn ich einmal reich wär". "Wenn einem die Leute sagen, dass sie damals Ivan Rebroff gehört haben, dann denke ich immer: 'Das kann ja heiter werden.'", sagt Wöhler. "Man will natürlich dem Publikum was bieten, aber ich mach mir da keinen Stress."

