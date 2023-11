Stand: 27.11.2023 18:27 Uhr Schleswig-Holstein: Finale für Drehbuchpreis 2023

Am Sonntag den 3. Dezember um 16 Uhr werden im Studio Filmtheater in Kiel die besten Drehbücher Schleswig-Holsteins ausgezeichnet. Zu den Finalisten für den sechsten Drehbuchpreis Schleswig-Holstein wurden Jackie Gillies mit ihrem Drehbuch "Oktopus", Kristina Heinze mit "Zwischen Wasser" und Philipp Weyand mit "Auf in dein nächstes Abenteuer" nominiert, wie der veranstaltende Verein Filmkultur am Montag mitteilte. Die Geschichten würden bei einer Live-Lesung vorgetragen und einem Publikum vorgestellt. Karten für die Veranstaltung seien beim Kino am Dreiecksplatz erhältlich. | Sendebezug: | 27.11.2023 15:30 | NDR 1 Welle Nord