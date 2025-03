Stand: 18.03.2025 10:46 Uhr Schlechte Arbeitsbedingungen an Theatern: Gewerkschaften rufen zum Streik auf

Die Bühnengewerkschaft GDBA und die Schauspielgewerkschaft BFFS rufen am 18. März die Beschäftigten an den Stadt-, Landes- und Staatstheatern zur bundesweiten Arbeitsniederlegung auf. Die Gewerkschaften Vereinigung deutscher Opern- und Tanzensembles (VdO) und unisono Deutsche Musik und Orchestervereinigung beteiligen sich an Solidaritätsstreiks. Es ist das erste Mal, dass die vier Gewerkschaften gemeinsam zu Streiks für verbesserte Arbeitsbedingungen aufrufen. Grund ist die nächste Verhandlungsrunde am 19. und 20 März in Berlin. Mit der Arbeitskampfmaßnahme wollen die Künstler*innengewerkschaften ihren Forderungen nach Entlastung und planbaren Arbeitsbedingungen mehr Nachdruck verleihen | Sendebezug: 18.03.2025 11:30 | NDR Kultur