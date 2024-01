Stand: 13.01.2024 11:44 Uhr Schlagsdorf: Sonderausstellung über DDR-Handwerkerflucht

Die Sonderausstellung "Handwerk im Gepäck. Geflüchtete aus der DDR und in der Gegenwart" ist am Sonnabend im "Grenzhus" in Schlagsdorf (Nordwestmecklenburg) eröffnet worden. Die Wanderausstellung zeige einen kleinen Ausschnitt aus dem Mosaik der Migration nach Deutschland, teilte das Grenzinformationszentrum mit. Schwerpunkt der Einzelschicksale, die gezeigt werden, sei die Bedeutung des Handwerks für das Ankommen in einer neuen Gesellschaft. | Sendebezug: | 13.01.2023 11:40 | NDR Kultur