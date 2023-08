Stand: 12.08.2023 17:52 Uhr Schlagerstar Frank Zander gibt letztes großes Konzert

Der 81-jährige Schlagersänger Frank Zanderverabschiedet sich von der großen Bühne. Auf dem Berliner "SchlagerOlymp" gibt er am Sonnabend sein letztes großes Konzert. "Große Menschenansammlungen sind nichts für ihn", sagte Zanders Sohn und Sprecher Marcus Zander der dpa. "Er hat da immer viel Druck verspürt und auch immer noch großes Lampenfieber gehabt." Große Anstrengungen stecke sein Vater nicht mehr so gut weg. Was sein letztes Lied auf einer großen Bühne sein soll? Das stehe fest: "Nur nach Hause", die Hymne des Berliner Traditionsclubs Hertha BSC. | Sendebezug: | 12.08.2023 06:20 | NDR 90,3