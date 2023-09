Stand: 18.09.2023 19:25 Uhr Schlagersänger Roger Whittaker im Alter von 87 Jahren gestorben

Der Schlagersänger Roger Whittaker ist tot. Er starb am vergangenen Mittwoch im Alter von 87 Jahren, wie das Unternehmen Sony Music am Montag mitteilte. Der britische Sänger, der mit Hits wie "Albany" und "Abschied ist ein scharfes Schwert" in Deutschland ein Millionenpublikum begeisterte, veröffentlichte allein in Deutschland insgesamt 26 Alben. Viele Songs nahm er mithilfe von Lautschrift in deutscher Sprache auf, wobei er mit den Umlauten zu kämpfen hatte. Häufig war Whittaker in der ZDF-Hitparade und in anderen TV-Unterhaltungsshows zu Gast. | Sendebezug: | 18.09.2023 19:30 | NDR Kultur