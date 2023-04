Stand: 11.04.2023 17:58 Uhr Schauspielerin und Sängerin Lotti Krekel gestorben

Die Schauspielerin und Sängerin Lotti Krekel ist tot. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Familienkreisen erfuhr, ist sie am Dienstag in den frühen Morgenstunden gestorben. Durch Fernsehübertragungen von rheinischen Schwänken aus dem Millowitsch-Theater erreichte die Kölnerin in der Nachkriegszeit ein Millionenpublikum. Krekel spielte später auch in vielen TV-Produktionen mit, etwa in der WDR-Serie "Die Anrheiner", der RTL-Reihe "Sylter Geschichten" oder dem ARD-"Tatort". Die Schauspielerin wurde 81 Jahre alt. | Sendebezug: | 11.04.2023 16:00 | NDR Info