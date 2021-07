Stand: 30.07.2021 07:25 Uhr Schauspielerin Scarlett Johansson verklagt Disney

Die amerikanische Schauspielerin spielt im aktuellen Marvel-Film "Black Widow" die Hauptrolle. Der Film ist in den USA Anfang Juli zur gleichen Zeit in die Kinos gekommen und auf der Streamingplattform Disney+. Scarlett Johansson spricht jetzt von Vertragsbruch. Ihr sei eine exklusive Veröffentlichung in den Kinos zugesichert worden. Und nur an den Kinoeinnahmen würde sie verdienen. Das Urteil in dem Prozess könnte wegweisend sein, denn während es früher völlig normal war, dass Kinofilme erst später im Fernsehen oder auf Streamingplattformen zu sehen waren, fahren die Hollywood-Studios eine ganz andere Marketingstrategie: sie stellen Filme gleichzeitig auf Leinwand und Streamingplattform zur Verfügung.