Schauspielerin Olivia Newton-John mit 73 Jahren gestorben

Die Schauspielerin und Sängerin Olivia Newton-John ist tot. Das berichten zahlreiche US-Medien unter Berufung auf ihren Ehemann und dessen Post auf den Social-Media-Kanälen der britisch-australischen Songwriterin. Demnach sei sie "friedlich eingeschlafen". Newton-John wurde durch ihre Rolle der Sandra Dee in dem Musical "Grease" weltberühmt. Weitere Filmrollen hatte sie in "Xanadu" oder "Zwei vom gleichen Schlag". Auch als Sängerin erreichte Newton-John ein Millionenpublikum. Für "I honestly love you" erhielt sie 1974 den Grammy für die beste Platte des Jahres. Newton-John wurde 73 Jahre alt.