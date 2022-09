Stand: 24.09.2022 08:03 Uhr Schauspielerin Louise Fletcher ist gestorben

Die US-amerikanische Schauspielerin Louise Fletcher ist tot. Sie starb im Alter von 88 Jahren im Kreise ihrer Familie in Frankreich, wie ihr Agent mitteilte. Ihre wohl bekanntesten Rollen spielte sie als Kai Winn in Star Trek: Deep Space Nine und als tyrannische Oberschwester in "Einer flog über das Kuckucksnest", für letztere Rolle wurde sie mit dem Oscar als Beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. | Sendebezug: | 24.09.2022 08:00 | NDR Kultur