Schauspielerin Liz Sheridan im Alter von 93 Jahren gestorben

Die US-amerikanische Schauspielerin Liz Sheridan starb am Freitag in ihrem Haus in New York, nachdem sie fünf Tage zuvor ihren 93. Geburtstag gefeiert hatte. Bekanntheit erlangte sie vor allem durch ihre Rollen in den Sitcoms "Seinfeld" und "Alf", ihre Karriere begonnen hat sie als Tänzerin und Musical-Darstellerin in New York. Dort lernte sie 1951 James Dean kennen. Im Jahre 2000 veröffentlichte sie das Buch "Dizzy & Jimmy: My Life With James Dean: A Love Story" über ihre Liebesgeschichte, die endete, als Dean nach Hollywood ging.