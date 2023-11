Stand: 25.11.2023 07:54 Uhr Schauspielerin Heidelinde Weis ist tot

Die österreichische Schauspielerin Heidelinde Weis ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Sie trat in mehr als 100 Filmen und TV-Produktionen wie "Derrick", "Der Alte" und "Traumschiff" auf. Weis wurde 1940 in Villach im südlichen österreichischen Bundesland Kärnten geboren. Als Schauspielerin wurde sie am renommierten Max Reinhardt Seminar in Wien ausgebildet. Weis trat unter anderem auf Bühnen in Berlin, Hamburg, Düsseldorf und München auf. Bei den Salzburger Festspielen spielte sie an der Seite von Klaus Maria Brandauer. | Sendebezug: | 25.11.2023 08:20 | NDR Kultur