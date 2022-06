Stand: 17.06.2022 18:23 Uhr Schauspieler Jean-Louis Trintignant im Alter von 91 Jahren gestorben

Der französische Schauspieler Jean-Louis Trintignant ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Trintignant spielte in mehr als 140 Filmen und Theaterstücken. Für seine schauspielerische Leistung im Drama "Liebe" erhielt er den César als bester Darsteller, dennoch bevorzugte er stets die Theaterbühne. Trintignant sagte einmal, dass er nur deshalb Schauspieler wurde, weil er seine fast krankhafte Schüchternheit ablegen wollte. Einer breiten Masse wurde er im Jahr 1956 bekannt, als er in "Und ewig lockt das Weib" an der Seite von Brigitte Bardot spielte, mit der er zudem eine Beziehung führte.